MotoGP 2026 GP di Thailandia | Acosta secondo dietro Bezzecchi e subito leader del Mondiale

Nel Gran Premio di Thailandia della MotoGP 2026, Bezzecchi conquista la vittoria e si aggiudica il primo posto in classifica mondiale, mentre Acosta arriva secondo e si posiziona subito come leader del campionato. La gara si svolge sul circuito thailandese, con i piloti che danno battaglia fino all’ultimo giro. La competizione si conclude con queste posizioni, stabilendo gli equilibri iniziali del campionato.

Il Mondiale MotoGP 2026 si apre con un verdetto già significativo: Pedro Acosta parte forte, fortissimo. Il talento spagnolo del Red Bull KTM Factory chiude secondo nel Gran Premio di Thailandia alle spalle di un Marco Bezzecchi dominante, ma soprattutto esce dal Chang International Circuit in testa alla classifica generale, grazie a un weekend gestito con intelligenza e ritmo. Sprint Race: Acosta vince e manda un messaggio. Il sabato aveva già acceso la stagione con una Sprint piena di colpi di scena. Dopo l’uscita di scena di Bezzecchi, Acosta si è ritrovato in un duello serrato con Marc Márquez. Un episodio di gara ha poi cambiato gli equilibri, portando Márquez a perdere la leadership e lasciando allo spagnolo KTM la strada libera per prendersi una vittoria pesante, non solo per i punti ma per la fiducia. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

