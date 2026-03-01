Gp di Thailandia di MotoGp Bezzecchi vince a Buriram Acosta e Fernandez dietro

Nel Gran Premio di Thailandia di MotoGP, Marco Bezzecchi ha ottenuto la vittoria nella gara disputata a Buriram. Dietro di lui si sono piazzati Acosta e Fernandez. La corsa si è conclusa con questa classifica, segnando il primo appuntamento del campionato 2026. La competizione ha visto protagonisti i principali piloti del campionato mondiale.

Vittoria di Marco Bezzecchi nel Gran Premio di MotoGP in Thailandia nel primo appuntamento del Motomondiale 2026. Il pilota dell’Aprilia ha dominato la gara, disputata sul circuito di Buriram, dalla pole position fino alla bandiera a scacchi oggi 1 marzo. Giornata nera per Marc Marquez. Lo spagnolo, campione del mondo in carica, è stato il ritiro del campione del ha dovuto abbandonare la gara a causa di un problema alla ruota posteriore della sua Ducati. Marquez, che partiva dalla seconda posizione in griglia, ha alzato bandiera bianca dopo un errore. Alle spalle di Bezzecchi si sono piazzati Pedro Acosta e Raul Fernandez, rispettivamente su KTM e Trackhouse. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

MotoGp, in Thailandia trionfa Bezzecchi. Acosta e Fernandez completano il podio. Fuori Marc MarquezUna vittoria mai in discussione per Marco Bezzecchi (Aprilia), che ha conquistato la gara inaugurale del Motomondiale sul circuito di Buriram, in...

