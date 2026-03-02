Morto ventenne colpito da una coltellata in stazione

Un giovane di 20 anni è deceduto dopo essere stato ferito con un coltello in una stazione di Lecco sabato sera. È morto quasi due giorni dopo l’aggressione. I carabinieri della Compagnia di Lecco hanno arrestato nelle ore successive un 25enne, ritenuto l’autore del delitto. La vittima è rimasta in ospedale fino al decesso.

È morto dopo quasi due giorni di agonia il giovane accoltellato sabato sera in stazione a Lecco. Fermato nel giro di poche ore dai carabinieri il presunto autore del delitto: i militari della Compagnia di Lecco hanno infatti tratto in arresto un 25enne.La vittima sarebbe stata colpita con un. 🔗 Leggi su Today.it Giovane colpito con una coltellata all'occhio: è graveUn ragazzo minorenne è rimasto gravemente ferito nella serata di ieri dopo un'aggressione avvenuta vicino dell'anfiteatro sulle Mura, tra la zona... Senzatetto colpito con una coltellata: corsa in ospedaleUn clochard di 36 anni di nazionalità peruviana è rimasto ferito da un fendente al fianco sferrato da uno sconosciuto in piazza Salvo D'Acquisto a...