Giovane colpito con una coltellata all' occhio | è grave

Un minorenne è stato ferito gravemente nella serata di ieri a Grosseto, dopo un'aggressione avvenuta nei pressi dell’anfiteatro sulle Mura, tra la Cavallerizza e piazza del Sale. La vittima è stata colpita con un coltello all’occhio. Le forze dell’ordine stanno indagando sull’accaduto per chiarire le circostanze dell’evento.

Un ragazzo minorenne è rimasto gravemente ferito nella serata di ieri dopo un'aggressione avvenuta vicino dell'anfiteatro sulle Mura, tra la zona della Cavallerizza e piazza del Sale a Grosseto. L'allarme è scattato alle 21.20, quando il 118 è stato attivato per soccorrere una persona con una grave ferita ad un occhio in via Mazzini. Sul posto sono intervenuti un'ambulanza della Misericordia.

