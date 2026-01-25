Senzatetto colpito con una coltellata | corsa in ospedale

Un uomo senza fissa dimora di 36 anni, di nazionalità peruviana, è stato ferito da un coltello al fianco in piazza Salvo D'Acquisto a Napoli. L'aggressione, probabilmente avvenuta durante un tentativo di rapina, ha richiesto il trasporto in ospedale. Le forze dell'ordine sono al lavoro per identificare il responsabile e chiarire le circostanze dell'incidente.

