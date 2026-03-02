Morto a Milano il boss di Cosa Nostra Nitto Santapaola | era detenuto nel carcere di Opera al 41 bis aveva 87 anni

Nitto Santapaola, noto boss di Cosa Nostra, è deceduto oggi nel carcere di Opera a Milano, dove era detenuto al 41 bis. Aveva 87 anni e si trovava in regime di massima sicurezza. La notizia è stata resa nota questa mattina, senza ulteriori dettagli sulle circostanze del decesso.

Il boss di Cosa Nostra Nitto Santapaola è morto oggi (lunedì 2 marzo) nel carcere di Opera, a Milano. L’87enne era detenuto al regime del 41bis. La procura di Milano ha disposto l’autopsia. Capo indiscusso di Cosa Nostra a Catania, era noto per la sua spietata strategia criminale e le alleanze con i corleonesi. Pluriergastolano, è stato uno dei massimi capi di Cosa nostra, un padrino che a Catania ha avuto la stesso peso di Totò Riina. Condannato per la strage di via d’Amelio, mandante di decine di omicidi, compreso quello del giornalista Pippo Fava, Benedetto Santapaola (detto Nitto) era nato a Catania il 4 giugno del 1938. Era stato arrestato all’alba del 18 maggio 1993 in un casolare nelle campagne di Mazzarrone dopo undici anni di latitanza. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

