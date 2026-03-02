Mafia Nitto Santapaola è morto nel carcere di Opera | disposta l' autopsia

Nitto Santapaola, 87enne boss di Cosa Nostra, è deceduto oggi nel carcere di Opera a Milano. Era sottoposto al regime del 41bis, il regime di massima sicurezza. La direzione del carcere ha disposto un’autopsia per accertare le cause del decesso. La notizia è stata comunicata ufficialmente dalle autorità penitenziarie.

È morto oggi nel carcere di Opera, a Milano, Nitto Santapaola. Il boss di Cosa Nostra, 87 anni, era detenuto al regime del 41bis, il carcere duro. La procura di Milano ha disposto l’autopsia. Ritenuto il mandante di stragi e omicidi, incluso l’attentato di Capaci del maggio 1992 in cui morirono Giovanni Falcone, la moglie e gli agenti della scorta. L'arresto un anno più tardi, dopo una lunga latitanza. Per decenni è stato il volto silenzioso e feroce del potere mafioso nella Sicilia orientale. Nitto Santapaola, al secolo Benedetto, classe 1938, è stato uno dei boss più potenti e longevi di Cosa Nostra. Un nome che a Catania significava comando, controllo, paura. 🔗 Leggi su Feedpress.me

