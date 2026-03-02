morto in carcere il boss nitto santapaola

È deceduto in carcere a Milano il boss catanese Benedetto Nitto Santapaola, di 87 anni, che si trovava in regime di 41bis, il regime di carcere duro. La morte è avvenuta nel carcere di Opera, dove era detenuto. Santapaola era considerato una figura di rilievo nel panorama criminale.

AGI - È morto nel carcere milanese di Opera, il boss catanese Benedetto Nitto Santapaola, 87 anni, dove era detenuto in regime del 41bis, il carcere duro. La procura di Milano ha disposto l'autopsia. Noto esponente della criminalità organizzata catanese e siciliana è stato considerato uno dei principali capi di Cosa Nostra a partire dagli anni Settanta. Nato a Catania nel 1938, è stato a lungo il leader del clan Santapaola-Ercolano, influente nel territorio etneo. È stato coinvolto in numerosi procedimenti giudiziari per reati di associazione mafiosa, omicidio e traffico di droga. Arrestato nel 1993 dopo anni di latitanza, è stato condannato a diversi ergastoli. 🔗 Leggi su Agi.it

