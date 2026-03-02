Un giovane di 20 anni è deceduto dopo essere stato ferito con un coltello sabato sera a Lecco, vicino alla stazione ferroviaria. L’aggressore è stato fermato e ora è accusato di omicidio. La vicenda si è verificata in seguito a una lite tra i due, che si è conclusa con l’aggressione fatale. La polizia ha avviato le indagini per chiarire i dettagli dell’incidente.

Lecco – Non ce l’ha fatta il ragazzo di 20 anni accoltellato sabato sera a Lecco nella zona della stazione ferroviaria. Dopo due giorni di agonia, il giovane egiziano è deceduto lunedì mattina in ospedale: era stato colpito con un violento fendente al torace e le sue condizioni erano parse critiche fin da subito. Il ricovero d’urgenza e i tentativi di salvargli la vita da parte dei medici del Manzoni non sono bastati. L’aggressione. Dovrà dunque rispondere di omicidio il 25enne arrestato dai carabinieri poco dopo l’aggressione in via Sassi avvenuta poco dopo le 23 in seguito a una lite degenerata presto in violenza. Il 20enne era stato soccorso dai sanitari di Areu con i Volontari del soccorso di Calolziocorte: perdeva molto sangue dopo la pugnalata che gli aveva lesionato i polmoni, sfiorando il cuore. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Morto il 20enne accoltellato sabato sera a Lecco dopo una lite: l’aggressore ora è accusato di omicidio

