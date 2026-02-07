Asti 20enne confessa l' omicidio di Zoe Trinchero | ora è in carcere | L' aggressione dopo una lite

Questa mattina ad Asti, un ragazzo di 20 anni, Alex Manna, ha confessato di aver ucciso Zoe Trinchero, la ragazza di 17 anni trovata morta dopo un’aggressione. Secondo quanto si è appreso, Manna ha ammesso di averla colpita con un pugno e di averla poi gettata in un canale. Durante l’interrogatorio, il giovane ha anche cercato di depistare le indagini, accusando un ragazzo di colore. Ora si trova in cella, in attesa delle decisioni sulla sua posizione.

Un ragazzo di 20 anni, Alex Manna, è stato fermato dai carabinieri per l'omicidio di Zoe Trinchero, la 17enne trovata senza vita in un canale a Nizza Monferrato (Asti) nella tarda serata di venerdì 6 febbraio. Il giovane è stato ascoltato a lungo dagli investigatori e, davanti al pubblico ministero, ha confessato. Ora è in carcere ad Alessandria. Secondo quanto emerso, il reo confesso avrebbe tentato un depistaggio, sostenendo - anche durante l'interrogatorio - che ad aggredire la giovane sarebbe stata una persona di colore, noto in città per problemi psichiatrici. Da lì una trentina di persone si è radunata in modo minaccioso sotto la casa dell'uomo indicato, poi salvato dall'intervento dei carabinieri. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

Si chiamava Zoe Trinchero la 17enne trovata morta a Nizza Monferrato. La ragazza aveva iniziato a dicembre a lavorare in un bar della stazione e a breve avrebbe visto il suo contratto trasformarsi in un accordo di lavoro a tempo indeterminato

