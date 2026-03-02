Nitto Santapaola, noto boss di Cosa Nostra e fedelissimo di Riina, è deceduto oggi nel carcere di Opera a Milano. Aveva 87 anni. La notizia della sua morte è stata comunicata ufficialmente dalle autorità penitenziarie. Santapaola era ritenuto una figura di rilievo all’interno dell’organizzazione mafiosa. La sua scomparsa si aggiunge a quella di altri importanti esponenti della criminalità organizzata.

Benedetto Santapaola, più noto come Nitto Santapaola, è morto oggi nel carcere di Opera, a Milano all’età di 87 anni. Era detenuto in regime di 41-bis con una condanna all’ergastolo ma è morto all’ospedale San Paolo, dove si trovava ricoverato in seguito al peggioramento delle sue condizioni, e per lui la procura di Milano ha chiesto che fosse disposta l’autopsia. Nato a Catania nel 1938, venne arrestato all'alba del 18 maggio 1993 in un casolare nelle campagne di Mazzarrone dopo undici anni di latitanza. Viene considerato come il capo assoluto di Cosa Nostra del mandamento di Catania ed era noto per la sua spietata strategia criminale e le alleanze con i corleonesi di Totò Riina, oltre che per aver avuto un ruolo nella fase esecutiva della strage di Capaci, il 23 maggio 1992. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Morto a Opera Nitto Santapaola: uno dei boss di Cosa Nostra più fedeli a Riina

