Morto a 88 anni Rino Marchesi il milanese che per primo allenò Maradona

È scomparso a 88 anni Rino Marchesi, ex calciatore e allenatore italiano noto per essere stato il primo tecnico a guidare Maradona in una partita ufficiale. Originario di Milano, Marchesi aveva una lunga carriera nel calcio, sia come giocatore che come allenatore, e il suo nome rimane legato a momenti significativi del panorama sportivo nazionale.

Milano, 2 marzo 2026 – Lutto nel mondo del calcio italiano: è morto Rino Marchesi, che avrebbe compiuto 89 anni a giugno. Milanese “doc” dal carattere riservato e dai modi composti, era nato a San Giuliano Milanese ma fiorentino d'adozione, Marchesi sarà per sempre ricordato come il primo allenatore di Diego Armando Maradona sulla panchina del Napoli. RETROSPETTIVA RINO MARCHESI ALLENATORE NELLA FOTO RINO MARCHESI ALLENATORE INTER CON JUARY AG ALDO LIVERANI SAS Come successore di Giovanni Trapattoni, guidò la Juventus (1986-88) di Michel Platini, sebbene senza grandi squilli proprio come l’ Inter (1982-83) di Muller e Juary. La stagione 1985-86 lo vide sulla panchina di un’altra lombarda, il Como con cui sfiorò l’impresa in Coppa Italia, eliminato in semifinale dalla Sampdoria. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

L’U.S. Lecce si unisce al ricordo di Rino Marchesi, sulla nostra panchina da allenatore nella stagione 1993/94, ed esprime il più sentito cordoglio alla famiglia. - facebook.com facebook

È una delle prime #Lazio che andai a vedere allo stadio. Era il 66. Il penultimo in piedi era Rino Marchesi. Un difensore solido, un gentiluomo fuori dal campo. Rino ci ha lasciato ieri. In quella squadra, che retrocedette in B, c'erano Carosi, Zanetti, Dolso, D'Am x.com