Morto a 88 anni Rino Marchesi il milanese che per primo allenò Maradona

Da ilgiorno.it 2 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È scomparso a 88 anni Rino Marchesi, ex calciatore e allenatore italiano noto per essere stato il primo tecnico a guidare Maradona in una partita ufficiale. Originario di Milano, Marchesi aveva una lunga carriera nel calcio, sia come giocatore che come allenatore, e il suo nome rimane legato a momenti significativi del panorama sportivo nazionale.

Milano, 2 marzo 2026 – Lutto nel mondo del calcio italiano: è morto  Rino Marchesi, che avrebbe compiuto 89 anni a giugno. Milanese “doc” dal carattere riservato e dai modi composti, era nato a  San Giuliano Milanese ma fiorentino d'adozione, Marchesi sarà per sempre ricordato come il primo allenatore di Diego Armando Maradona sulla panchina del Napoli. RETROSPETTIVA RINO MARCHESI ALLENATORE NELLA FOTO RINO MARCHESI ALLENATORE INTER CON JUARY AG ALDO LIVERANI SAS Come successore di Giovanni Trapattoni, guidò la Juventus (1986-88) di Michel Platini, sebbene senza grandi squilli proprio come l’ Inter (1982-83) di Muller e Juary. La stagione 1985-86 lo vide sulla panchina di un’altra lombarda, il  Como con cui sfiorò l’impresa in Coppa Italia, eliminato in semifinale dalla Sampdoria. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

