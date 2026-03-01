Morto Rino Marchesi fu il primo allenatore italiano di Maradona | aveva 88 anni

E' morto a 88 anni Rino Marchesi, ex calciatore e allenatore italiano. Durante la sua carriera da giocatore ha conquistato due Coppe Italia, una Mitropa Cup e la Coppa delle Coppe. È noto anche per essere stato il primo allenatore italiano di Maradona. La sua scomparsa interessa il mondo del calcio, che si unisce nel ricordo di una figura storica del settore.

Il calcio piange la scomparsa a 88 anni di Rino Marchesi, ex calciatore ed allenatore. Da giocatore ha vinto due Coppe Italia, una Mitropa-Cup e la Coppa delle Coppe. Ha allenato Napoli, Juventus e Inter e fu il primo allenatore italiano di Diego Armando Maradona. Il Presidente Aurelio De Laurentiis e tutta la SSC Napoli si uniscono al cordoglio per la scomparsa di Rino Marchesi, icona del calcio ed esemplare professionista alla guida degli azzurri dal 1980 al 1982 e dal 1984 al 1985. — Official SSC Napoli (@sscnapoli) March 1, 2026 Il cordoglio dell'SSC Napoli «Il Presidente Aurelio De Laurentiis e tutta la SSC Napoli si uniscono al cordoglio per la scomparsa di Rino Marchesi» è ciò che scriva la società sul profilo X ufficiale, condividendo il cordoglio per la scomparsa di Marchesi. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

