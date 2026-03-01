Calcio Morto Rino Marchesi | allenò per primo Maradona

È scomparso a 88 anni Rino Marchesi, figura nota nel calcio italiano. L’allenatore, che avrebbe compiuto 89 anni a giugno, è ricordato per aver allenato alcuni dei più noti calciatori italiani, tra cui un celebre campione mondiale. La sua carriera si è svolta principalmente nel ruolo di tecnico e ha lasciato un’impronta significativa nel panorama sportivo nazionale.

Roma, 1 mar. (askanews) – Lutto nel mondo del calcio italiano: è morto a 88 anni Rino Marchesi, che avrebbe compiuto 89 anni a giugno. Nato a San Giuliano Milanese ma fiorentino d'adozione, Marchesi è stato prima calciatore e poi allenatore di primo piano, protagonista tra campo e panchina di alcune delle pagine più significative del calcio italiano.

Morto Rino Marchesi: allenò per primo Maradona a Napoli e anche PlatiniLutto per il mondo del calcio: è morto a 88 anni (ne avrebbe compiuti 89 a giugno) Rino Marchesi, ex calciatore e allenatore, nato a San Giuliano...

Fiorentina: morto Rino Marchesi. Implacabile rigorista. Giocò con Hamrin, Sarti e Dell’Angelo. Poi allenò MaradonaFIRENZE – E’ morto oggi, all’età di 88 anni, Rino Marchesi, colonna della Fiorentina degli anni Sessanta.

È morto Rino Marchesi, aveva 88 anni: da allenatore guidò il primo Napoli di Maradona ma anche Inter e JuveÈ morto Rino Marchesi, aveva 88 anni. L'ex allenatore anche di Inter e Juventus, nel corso della sua carriera in panchina aveva anche guidato il primo ... fanpage.it