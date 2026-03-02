Morte Domenico cambia il perito | domani l' autopsia

Oggi si è deciso di cambiare il perito incaricato dell’autopsia sulla morte di Domenico e domani verrà effettuata la prima analisi. Nel procedimento legale sarà presente il nuovo esperto, il professor Ugolini Livi, che prenderà parte al collegio per l’incidente probatorio. Mercoledì si attendono ulteriori sviluppi sul caso e sui risultati delle analisi.

Cambia uno dei periti incaricati di fare luce sulla morte del piccolo Domenico, avvenuta all'ospedale Monaldi. Il giudice ha accolto la richiesta di ricusazione presentata dalla difesa. A darne notizia è l'avvocato Francesco Petruzzi, al termine dell'incontro con il gip Mariano Sorrentino., "È stata accolta l'istanza di ricusazione del professor Mauro Rinaldi, uno dei tre periti nominati nel collegio incaricato di procedere con l'incidente probatorio per la morte del piccolo Domenico all'ospedale Monaldi di Napoli". Con queste parole il legale ha confermato la decisione del giudice., "Ci aspettiamo che emergerà che si sarebbe potuta percorrere, quanto meno, un'altra strada terapeutica in favore del piccolo Domenico, rendendolo trapiantabile quando poi è arrivato un secondo cuore".