Morte del piccolo Domenico accolto il ricorso | sostituito un perito nel collegio

È stato accolto il ricorso che ha portato alla sostituzione di un perito nel collegio che si occupa della morte del piccolo Domenico, deceduto all’ospedale Monaldi di Napoli. La decisione riguarda il procedimento legale in corso e coinvolge direttamente il team di esperti chiamati a esaminare le circostanze del decesso. La vicenda ha suscitato attenzione nell’ambito delle indagini giudiziarie.

Nuovo sviluppo nell’inchiesta sulla morte del piccolo Domenico, deceduto all’ospedale Monaldi di Napoli. È stata accolta l’istanza di ricusazione nei confronti del professor Mauro Rinaldi, uno dei tre periti nominati nel collegio incaricato di svolgere l’incidente probatorio. A renderlo noto è l’avvocato Francesco Petruzzi, dopo l’incontro con il gip Mariano Sorrentino. Al posto del docente ricusato è stato nominato il professor Ugolini Livi di Udine. Domani incidente probatorio e autopsia Per domani è in programma l’incidente probatorio con l’autopsia sul corpo del bambino. “Non è detto che il funerale si faccia mercoledì – ha spiegato il legale – l’obiettivo è liberare la salma del piccolo Domenico, ma per questo dobbiamo attendere l’esito degli accertamenti previsti domani”. 🔗 Leggi su Feedpress.me

