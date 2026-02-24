Domenico Caliendo nuove accuse sui silenzi post trapianto | Hanno insabbiato tutto

Domenico Caliendo ha accusato un presunto insabbiamento dopo il trapianto, legato a un uso inappropriato del ghiaccio invece della box frigo per trasportare il cuore donato. La sua denuncia si concentra sulle decisioni prese durante il procedimento e sui silenzi successivi, che impediscono di chiarire cosa sia accaduto realmente. Caliendo chiede spiegazioni su questa scelta e sui motivi che hanno portato all’espianto del cuore originale. La vicenda continua a sollevare domande sulla gestione del trapianto.

Vogliono capire perché hanno usato il ghiaccio e non la box frigo per trasportare quel cuore da poco donato; perché si è proceduto ad espiantare il cuore originale ad un piccolo paziente del Monaldi, prima ancora di controllare la tenuta dell’organo donato: «Prima di capire se il cuore donato fosse integro»; infine, vogliono capire che cosa è accaduto subito dopo aver piazzato un organo deteriorato dal ghiaccio sintetico nel piccolo napoletano. Eccoli i punti che hanno spinto la Procura di Napoli a scrivere al gip, per chiedergli di fissare una udienza a porte chiuse e dare corso a un incidente probatorio sulla morte del piccolo Domenico Caliendo. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

Trapianto fallito, morto Domenico Caliendo: piccolo angelo volato viaDomenico Caliendo è morto dopo un trapianto andato male, che ha causato il suo decesso.

Morte del piccolo Domenico Caliendo, l'articolo di Giuseppe Crimaldi sul Mattino da cui è iniziato tuttoDomenico Caliendo ha perso la vita a causa di un intervento chirurgico che non è andato come previsto.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Argomenti: Le ultime ore del bimbo col cuore bruciato: i sussurri, le lacrime e le carezze. Domenico Caliendo è il figlio di tutti; Addio al bimbo guerriero, l’Italia piange Domenico; Bambino con il cuore bruciato, il funerale del piccolo Domenico fra giovedì 26 e venerdì 27 febbraio; Ospedale Monaldi, sanitari sotto inchiesta. Sequestrati i cellulari. I pm: Omicidio colposo.

Domenico Caliendo, nuove accuse sui silenzi post trapianto: «Hanno insabbiato tutto»Vogliono capire perché hanno usato il ghiaccio e non la box frigo per trasportare quel cuore da poco donato; perché si è proceduto ad espiantare il cuore originale ad ... ilmattino.it

Domenico, l'avvocato di famiglia: «Attendeva un cuore da due anni, poteva aspettare ancora: non era moribondo»L'inchiesta sulla morte del piccolo Domenico, avvenuta sabato scorso all'ospedale Monaldi di Napoli dopo un trapianto di cuore, è arrivata a una svolta decisiva. Gli ... leggo.it

Nasce a #Napoli la Fondazione Domenico Caliendo, in memoria del bimbo morto dopo il trapianto al Monaldi. La mamma: “Siamo a sette indagati, voglio la verità”. L’avvocato sostiene che l’intervento poteva essere rinviato. La famiglia chiede giustizia e che l - facebook.com facebook

#domenico caliendo, l'ospedale: «Smentiamo l'avvocato. Il tracciato di circolazione extracorporea c'è» x.com