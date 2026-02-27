Morte Domenico Caliendo l' Azienda dei Colli sospende 2 medici dal servizio

In seguito alla morte di Domenico Caliendo, l’Azienda Ospedaliera dei Colli ha comunicato di aver sospeso due medici dal servizio dopo aver esaminato gli atti dei procedimenti disciplinari relativi alla vicenda. La notizia riguarda il caso di un bambino a cui è stato trapiantato un cuore trattato con ghiaccio secco, e la decisione è stata presa in conseguenza delle indagini interne.

In relazione alla tragica vicenda di Domenico Caliendo, il bimbo cui è stato trapiantato un cuore "bruciato" dal ghiaccio secco, l'Azienda Ospedaliera dei Colli informa che "acquisiti gli atti dei procedimenti disciplinari, ha assunto i provvedimenti di sospensione dal servizio di due dirigenti.