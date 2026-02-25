Slittano i funerali del piccolo Domenico l'avvocato | Non troviamo un cardiochirurgo che vuole fare il perito
L'avvocato Petruzzi: "I funerali non avverranno in tempi rapidi". Domani l'accertamento tecnico sui telefonini degli operatori sanitari indagati. 🔗 Leggi su Fanpage.it
