Morte Domenico il legale del prof dimissionario | Non ha avuto ruoli nel trapianto del piccolo

Limongelli si è dimesso il 29 dicembre 2025, sei giorni dopo il trapianto di cuore con un organo danneggiato eseguita su Domenico, il bimbo di due anni deceduto sabato scorso all'ospedale Monaldi. Nella nota si ricorda che "il professor Giuseppe Limongelli, primario dell'Unità di malattie cardiovascolari rare dell’ospedale Monaldi (Azienda dei Colli), ruolo che ancora svolge, è stato responsabile della gestione cardiologica del piccolo Domenico fino a circa un mese prima del trapianto". NapoliToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

