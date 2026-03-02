Morte David Rossi Massimo Giletti annuncia novità clamorose | Indagini riaperte

Il caso di David Rossi, l’ex responsabile della comunicazione di Monte dei Paschi di Siena, si arricchisce di una nuova svolta grazie all’annuncio di Massimo Giletti, che ha comunicato il riavvio delle indagini. La notizia, diffusa oggi, riguarda l’apertura di nuovi approfondimenti su una delle vicende più controverse della cronaca italiana recente.

Il caso di David Rossi, l’ex capo della comunicazione di Monte dei Paschi di Siena, si arricchisce oggi di un capitolo fondamentale che potrebbe cambiare per sempre la narrazione di una delle vicende più oscure della cronaca italiana recente. A distanza di tredici anni da quella drammatica sera del 6 marzo 2013, quando il corpo del manager fu rinvenuto senza vita nel vicolo sottostante il suo ufficio a Rocca Salimbeni, arriva una notizia che scuote l’opinione pubblica. Massimo Giletti, durante un’anticipazione della trasmissione Lo Stato delle Cose su Rai3, ha annunciato ufficialmente che le indagini sono state riaperte. Questa decisione non è un semplice atto formale, ma il risultato di una pressione costante esercitata dalla famiglia Rossi e dei nuovi elementi tecnici emersi grazie al lavoro della commissione parlamentare d’inchiesta. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

