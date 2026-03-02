Il dopo Khamenei è un rebus esplosivo | chi comanda ora nell’Iran colpito al cuore?

Dopo la morte di Ali Khamenei, avvenuta il 28 febbraio 2026 durante un attacco congiunto israeliano e statunitense su Teheran, l’Iran si trova di fronte a un’incertezza politica decisiva. La perdita del leader supremo ha creato un vuoto di potere che mette in discussione chi abbia ora il comando effettivo nel paese. La situazione rimane complessa e senza una chiara leadership di riferimento.

La morte di Ali Khamenei, avvenuta il 28 febbraio 2026 all’età di 86 anni durante i raid congiunti israeliani e statunitensi su Teheran, ha spalancato una delle fasi più incerte nella storia della Repubblica islamica dell’Iran. Insieme a lui hanno perso la vita sua figlia, suo genero e un nipote. La rete di forze anti-israeliane sostenuta da Teheran ha perso tutti i suoi vertici nel giro di meno di due anni. Nei medesimi attacchi sono rimaste uccise oltre 200 persone, tra cui 148 studentesse colpite mentre si trovavano in una scuola elementare a Minab, nella provincia dell’Hormozgan. I raid continuano. Il mondo osserva. E dentro i confini iraniani si consuma una transizione che nessuno sa ancora come finirà. 🔗 Leggi su Cultweb.it

