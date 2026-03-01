Attacco all' Iran il testamento di Khamenei ed il rebus successione

Gli attacchi condotti dagli Stati Uniti e Israele contro l’Iran sembrano avere come obiettivo principale un cambio di regime nel paese. La Guida suprema, Ali Khamenei, appare essere una delle figure più colpite dai raid, che colpiscono direttamente il cuore del potere iraniano. La questione della successione si presenta come un elemento centrale in un quadro di tensioni e operazioni militari.

Se lo scopo dichiarato di Usa e Israele era il cambio di regime in Iran, la Guida Ali Khamenei era necessariamente tra gli obiettivi da colpire nei raid sul Paese. E così è stato: dopo una giornata di voci e smentite ieri è arrivata la notizia della sua eliminazione, insieme alla nuora e al genero. Le grandi capacità organizzative di Khamenei Fin dalla guerra dei 12 giorni dello scorso anno, gli attuali dirigenti di Teheran si aspettavano un nuovo attacco israelo-americano e, secondo diverse fonti interne al regime, il leader in persona avrebbe messo a punto un piano di emergenza per garantire la sopravvivenza del sistema anche nel caso che lui venisse assassinato, o rapito, come avvenuto al presidente venezuelano Nicolas Maduro. 🔗 Leggi su Feedpress.me

