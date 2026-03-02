Morso dal cane a Sant’Erminio | proprietaria sotto processo ma si tenta la mediazione e la via del risarcimento

Una donna di 51 anni di Perugia è sotto processo dopo che il suo cane ha morso un passante a Sant’Erminio. Il procedimento giudiziario si è avviato con l’obiettivo di trovare una soluzione economica attraverso una mediazione, mentre si continua a seguire il percorso legale per accertare le responsabilità dell’accaduto. La proprietaria è accusata di lesioni personali colpose.