Morso dal cane a Sant’Erminio | proprietaria sotto processo ma si tenta la mediazione e la via del risarcimento
Una donna di 51 anni di Perugia è sotto processo dopo che il suo cane ha morso un passante a Sant’Erminio. Il procedimento giudiziario si è avviato con l’obiettivo di trovare una soluzione economica attraverso una mediazione, mentre si continua a seguire il percorso legale per accertare le responsabilità dell’accaduto. La proprietaria è accusata di lesioni personali colpose.
Pantaloni strappati e sei giorni di antibiotico per il morso di un cane: proprietaria a processo
