Pantaloni strappati e sei giorni di antibiotico per il morso di un cane | proprietaria a processo

Una proprietaria di un cane affronta un processo dopo che il suo animale ha morso una persona, causando un incidente che ha richiesto sei giorni di antibiotico. La vicenda solleva questioni sulla responsabilità e sulla gestione degli animali domestici. La notizia ricorda come, secondo un noto adagio, il morso di un cane all’uomo può diventare un caso da notizia, portando l’attenzione sulla tutela e le norme di sicurezza.

