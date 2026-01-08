Pantaloni strappati e sei giorni di antibiotico per il morso di un cane | proprietaria a processo
Una proprietaria di un cane affronta un processo dopo che il suo animale ha morso una persona, causando un incidente che ha richiesto sei giorni di antibiotico. La vicenda solleva questioni sulla responsabilità e sulla gestione degli animali domestici. La notizia ricorda come, secondo un noto adagio, il morso di un cane all’uomo può diventare un caso da notizia, portando l’attenzione sulla tutela e le norme di sicurezza.
Un vecchio adagio giornalistico recita che il cane che morde un uomo non è una notizia, ma il contrario sì. Quando, però, l’uomo morso dal cane sporge denuncia e la proprietaria dell’animale finisce davanti al giudice di pace, anche questa è una notizia.Una perugina di 51 anni, difesa. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
