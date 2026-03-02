A Monza arriva il Cesena per una sfida valida come prima tappa di un mini-campionato che può decidere la promozione. La partita si svolge il 2 marzo 2026, in una giornata in cui la classifica di Serie B ha subito un rapido e significativo mutamento. La competizione tra le due squadre si inserisce in un contesto di grande incertezza e lotta per la vetta.

Monza, 2 marzo 2026 – Nel giro di una sola giornata la classifica di questo campionato di Serie B, assai volubile e combattuto, ha cambiato faccia. E decisamente a favore del Monza che dopo il successo contro l’Entella è tornato al primo posto, in coabitazione col Venezia, rubando punti a tutte le dirette rivali alla promozione (dai veneti stessi, fino a Frosinone e Palermo). E domani, ore 20, i biancorossi scenderanno di nuovo in campo, stavolta in trasferta, per la prima di cinque gare ravvicinate in 18 giorni, che delineeranno quasi definitivamente la stagione. Di fronte, allo stadio Manuzzi, ci sarà il Cesena, avversario difficile da decifrare. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Monza, c'è il Cesena: è la prima tappa di un mini-campionato decisivo per la promozione

