Hockey | il Cus Pisa femminile si gioca la promozione al campionato di Elite nazionale

Il Cus Pisa hockey femminile si prepara alle finali nazionali di A1 Indoor, un importante traguardo per la squadra. Contestualmente, la centrocampista Matilde Piccinocchi è stata nuovamente convocata in nazionale per gli EuroHockey Indoor Championship II. Questi risultati testimoniano la crescita e il talento del settore femminile del club, che si avvicina a un obiettivo importante come la promozione nel campionato di Elite nazionale.

