Frana di Montevergine rocciatori intervengono nei lavori di ripristino

Questa mattina, operai rocciatori sono intervenuti sulla strada che porta al Santuario di Montevergine, chiusa da novembre dopo una grande frana. Provenienti dalla Costiera, si sono uniti ai lavori di ripristino per rimuovere i detriti e stabilizzare la zona. La frana ha interessato un tratto di strada che ora richiede interventi di sicurezza prima di poter essere riaperta al traffico.

Sono arrivati questa mattina, dalla Costiera, operai rocciatori per aiutare nei lavori di ripristino del tratto di strada che conduce al Santuario di Montevergine, interdetto dal mese di novembre in seguito a un movimento franoso di ingenti proporzioni. I rocciatori sono tecnici specializzati.