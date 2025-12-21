Il gelo non scoraggia lo spaccio nei boschi Arresto di un pusher ne fa scattare un altro

Nonostante le temperature rigide, lo spaccio di sostanze stupefacenti continua a verificarsi nei boschi della zona. Le forze dell’ordine hanno recentemente arrestato un pusher, e questo episodio ha portato all’arresto di un altro soggetto coinvolto. La presenza di attività illecite nelle aree rurali rappresenta una sfida costante per le autorità locali. Il gelo non scoraggia lo spaccio nei boschi. Arresto di un pusher ne fa scattare un altro

Neppure le temperature rigide scoraggiano lo spaccio nei boschi. Ne hanno avuto conferma gli agenti della polizia di Stato che, unitamente alla compagnia della guardia di finanza di Tirano, venerdì all'alba hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Sondrio, su richiesta della Procura, nei confronti di un cittadino marocchino di 26 anni, senza fissa dimora, nei pressi della via Padellino a Grosio. Durante l'esecuzione della misura cautelare, è stato tratto in arresto, in quanto colto in flagranza del reato di spaccio di sostanze stupefacenti, un secondo soggetto, un 24enne anch'egli di nazionalità marocchina.

