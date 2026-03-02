Monopoly sbarca su Netflix | ecco le prime indiscrezioni sul gioco da tavolo

Netflix sta per lanciare una nuova serie ispirata al celebre gioco da tavolo Monopoly, conosciuto da oltre 750 milioni di persone in tutto il mondo. Le prime indiscrezioni indicano che la produzione sarà basata sulle dinamiche e sui personaggi del gioco, portando l’esperienza di acquisti e investimenti su schermo. La serie rappresenta un collegamento tra il mondo digitale e il classico passatempo da tavolo.

Forse si può considerare come il gioco da tavolo per eccellenza: stiamo parlando del Monopoly che ha coinvolto, secondo alcune stime, non meno di 750 milioni di persone in tutto il mondo. Adesso sarà protagonista anche nel piccolo schermo visto che molto presto arriverà nella piattaforma streaming di Netflix sotto forma di un format tv innovativo. Cosa sappiamo. Secondo le indiscrezioni di Deadline, quotidiano online sempre attento al mondo di Hollywood e dintorni, Netflix ha siglato un accordo per i diritti di Monopoly con Hasbro Entertainment lo scorso anno. All'epoca, Jeff Gaspin, vicepresidente delle serie non sceneggiate di Netflix, aveva dichiarato a Deadline che il successo di Monopoly Go!, il gioco da tavolo per dispositivi mobili uscito nel 2023, lo aveva spinto ad acquistare il progetto. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

