Soldati sul Gra alleanze con Tivoli e imprevisti in dialetto | ecco City Strike il gioco da tavolo tra Risiko e Monopoly per conquistare il cuore di Roma
Scopri City Strike, il gioco da tavolo che unisce l’emozione di Risiko e Monopoly, ambientato nella suggestiva cornice di Roma. Sfida gli avversari, stringi alleanze con Ostia, Tivoli e Bracciano, e affronta imprevisti in dialetto per conquistare la città eterna. Un’esperienza coinvolgente che unisce strategia, divertimento e un tocco di cultura locale, perfetta per appassionati di giochi e amanti della capitale.
Conquistare il cuore di Roma, studiando strategie, stringendo alleanze con Ostia, Tivoli e Bracciano. Armate di soldati che percorrono il Grande Raccordo Anulare. Questo è City Strike, il. 🔗 Leggi su Leggo.it
