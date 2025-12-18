Soldati sul Gra alleanze con Tivoli e imprevisti in dialetto | ecco City Strike il gioco da tavolo tra Risiko e Monopoly per conquistare il cuore di Roma

Scopri City Strike, il gioco da tavolo che unisce l’emozione di Risiko e Monopoly, ambientato nella suggestiva cornice di Roma. Sfida gli avversari, stringi alleanze con Ostia, Tivoli e Bracciano, e affronta imprevisti in dialetto per conquistare la città eterna. Un’esperienza coinvolgente che unisce strategia, divertimento e un tocco di cultura locale, perfetta per appassionati di giochi e amanti della capitale.

