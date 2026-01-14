HBO Max sbarca in Italia e dichiara guerra a Netflix e Prime Video | ecco le film e le serie tv da guardare sul nuovo servizio di streaming

HBO Max arriva in Italia, offrendo un’alternativa ai principali servizi di streaming come Netflix e Prime Video. Con una vasta selezione di film e serie TV, il nuovo servizio si propone di arricchire l’offerta digitale nazionale. Dopo anni di attese e annunci rinviati, HBO Max si presenta come una valida opzione per gli appassionati di intrattenimento, puntando a consolidare la propria presenza nel mercato italiano.

Dopo anni di attesa, voci di corridoio e annunci rimandati che hanno più volte causato lo scontento dei fan, HBO Max sbarca ufficialmente in Italia. Il debutto della piattaforma streaming di Warner Bros. Discovery segna un vero e proprio cambio di paradigma nel panorama dell’intrattenimento italiano, già affollato e dove distinguersi può essere un’impresa. Ma HBO Max sembra avere le carte in tavola per convincere i consumatori perché porta in dote titoli iconici, nuove produzioni originali e tante sorprese pensate specificatamente per il pubblico europeo. HBO Max in Italia: cosa cambia davvero per gli spettatori. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

