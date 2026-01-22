Il quadro normativo sui monopattini elettrici in Italia sta progressivamente definendo nuove regole, tra cui l’obbligo di targa e assicurazione. Questa fase di regolamentazione mira a garantire sicurezza e trasparenza, favorendo un utilizzo più responsabile di questi mezzi. Le nuove disposizioni rappresentano un passo importante per integrare i monopattini elettrici nel contesto urbano in modo più chiaro e regolamentato.

Il percorso di regolamentazione dei monopattini elettrici in Italia sta entrando in una fase decisiva. A partire dalla primavera del 2026 scatterà l’ obbligo di dotare questi mezzi di una targa identificativa e di un’ assicurazione di responsabilità civile verso terzi, con sanzioni per chi non si adegua. Il nuovo Codice della Strada ha incluso i monopattini elettrici tra i veicoli soggetti a regole più stringenti rispetto al passato, segnando un cambio di passo netto: da strumenti di micromobilità utilizzati con ampi margini di libertà a veri e propri mezzi di trasporto urbano, inseriti in un quadro normativo strutturato. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Monopattini elettrici, verso l’avvio degli obblighi di targa e assicurazione

Monopattini elettrici: targa e assicurazione obbligatori, a che punto siamoL’uso dei monopattini elettrici è soggetto a nuove regole di legge, con l’obbligo di targa e assicurazione.

Monopattini elettrici, arrivano targa e assicurazione obbligatorie: cosa cambia da primaveraA partire dalla primavera, i monopattini elettrici dovranno essere dotati di targa e assicurazione obbligatorie.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Monopattini Elettrici: Arriva il Contrassegno Obbligatorio! Regole, Date e Multe 2025

Argomenti discussi: Monopattini elettrici, le sanzioni passano da 32 a 242 in un anno; Monopattini elettrici: targa e assicurazione obbligatori, a che punto siamo; Esplosioni e incendio in un garage: i monopattini in ricarica hanno mandato in corto circuito l'impianto elettrico; Monopattini elettrici: quando scatterà l’obbligo di targa e assicurazione.

Monopattini elettrici, verso l’avvio degli obblighi di targa e assicurazioneCon l’attivazione della piattaforma ministeriale partirà in primavera la fase operativa della nuova regolamentazione prevista dal Codice della Strada ... ilfattoquotidiano.it

L’annuncio di Matteo Salvini: «Orgoglioso del nuovo codice della strada»Roma L’obbligo di targa per i monopattini elettrici entrerà in vigore entro la prossima primavera, con particolare attenzione alle grandi città. L’annuncio è arrivato dal ministro dei Trasporti Matteo ... lanuovasardegna.it

Targhe obbligatorie per i monopattini elettrici, multe fino a 400 euro: ecco come saranno - facebook.com facebook

Rivoluzione sharing a Genova per bici e scooter elettrici. No ai monopattini x.com