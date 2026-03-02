Mondiale 2026 | Iran verso il forfait il sostituto

Il Mondiale 2026 potrebbe vedere l’Iran escluso dalla partecipazione a causa delle tensioni internazionali. Dopo i bombardamenti effettuati da Stati Uniti e Israele su obiettivi in Iran, la nazionale iraniana rischia di non prendere parte alla competizione, che si svolgerà negli Stati Uniti, Canada e Messico. La situazione ha sollevato preoccupazioni sui possibili sviluppi futuri del torneo.

Il Mondiale 2026 rischia di trasformarsi in un caso diplomatico prima ancora che sportivo. Dopo i bombardamenti condotti da Stati Uniti e Israele su obiettivi in Iran, la presenza della nazionale iraniana al prossimo Mondiale organizzato proprio da USA, Canada e Messico appare sempre più in bilico. Proprio l’Iran sarebbe pronto a rinunciare a partecipare ai Mondiali dopo la storica qualificazione ottenuta dalla Nazionale di Taremi. A confermarlo è stato il presidente della federazione calcistica iraniana, Mehdi Taj, che ha definito «improbabile» programmare serenamente la partecipazione al torneo dopo l’attacco statunitense. Una dichiarazione che pesa e che si accompagna a un altro segnale forte: la sospensione a tempo indeterminato del campionato nazionale. 🔗 Leggi su Sportface.it

