Torino le ultime verso il Lecce | Simeone verso il forfait torna disponibile Dembélé

Da gazzetta.it 30 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Torino si prepara ad affrontare il Lecce senza Simeone. L’attaccante argentino, ancora in dubbio, sembra destinato a saltare la partita. Dembélé, invece, torna disponibile e può essere una carta utile per mister Juric. La speranza del tecnico è di avere a disposizione tutti i giocatori, ma al momento l’attenzione resta sullo stato di salute di Simeone.

Ieri pomeriggio al Filadelfia il giovane difensore Dembélé è tornato ad allenarsi con il gruppo. Da alcune settimane era alle prese con un fastidioso problema fisico che gli ha fatto saltare gli ultimi due impegni di campionato: il primo in casa contro la Roma, l’ultimo nella trasferta di Como. Intanto, oggi ritorna in Brasile il difensore del Corinthians Tchoca: nei prossimi giorni, il club granata farà ulteriori valutazioni e deciderà se procedere con il tesseramento. Sempre oggi, poi, entrerà nel vivo la preparazione della sfida casalinga contro il Lecce: il tecnico Marco Baroni attende gli ultimi aggiornamenti sulle condizioni del centravanti Giovanni Simeone, che resta l’osservato speciale delle ultime ore. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

torino le ultime verso il lecce simeone verso il forfait torna disponibile demb233l233

© Gazzetta.it - Torino, le ultime verso il Lecce: Simeone verso il forfait, torna disponibile Dembélé

Approfondimenti su Torino Lecce

Torino, le ultime verso la Roma: Simeone in dubbio, Baroni pensa a Zapata o Njie

A Torino, la squadra si prepara alla sfida contro la Roma, con alcuni dubbi di formazione.

Le ultime da Milanello: Leao forse titolare, Pavlovic verso il forfait a Como

Le ultime da Milanello: in vista della partita contro Como, si fanno avanti alcuni dubbi di formazione.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Torino Lecce

Argomenti discussi: Verso Como-Torino: probabili formazioni e ultime news; Serie A: le probabili formazioni della 22^ giornata; Torino, Simeone verso il forfait con il Lecce; Piattaforma verso la manifestazione nazionale del 31 gennaio a Torino.

torino le ultime versoTorino: Simeone verso forfait, col Lecce sfida Njie-Zapata(ANSA) - TORINO, 29 GEN - In emergenza e in ritiro, il Torino prosegue la sua marcia di avvicinamento alla delicatissima sfida di domenica alle 12.30 contro il Lecce. La squadra continua i lavori al F ... tuttosport.com

torino le ultime versoComo-Torino, le ultime dai campi: si conclude il riscaldamentoSeguite con noi tutte le ultime novità dal prepartita di questa sfida tra lariani e granata valida per la 22ª giornata di Serie A, grazie ai nostri inviati allo stadio Sinigaglia ... msn.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.