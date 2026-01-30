Torino le ultime verso il Lecce | Simeone verso il forfait torna disponibile Dembélé

Il Torino si prepara ad affrontare il Lecce senza Simeone. L’attaccante argentino, ancora in dubbio, sembra destinato a saltare la partita. Dembélé, invece, torna disponibile e può essere una carta utile per mister Juric. La speranza del tecnico è di avere a disposizione tutti i giocatori, ma al momento l’attenzione resta sullo stato di salute di Simeone.

Ieri pomeriggio al Filadelfia il giovane difensore Dembélé è tornato ad allenarsi con il gruppo. Da alcune settimane era alle prese con un fastidioso problema fisico che gli ha fatto saltare gli ultimi due impegni di campionato: il primo in casa contro la Roma, l’ultimo nella trasferta di Como. Intanto, oggi ritorna in Brasile il difensore del Corinthians Tchoca: nei prossimi giorni, il club granata farà ulteriori valutazioni e deciderà se procedere con il tesseramento. Sempre oggi, poi, entrerà nel vivo la preparazione della sfida casalinga contro il Lecce: il tecnico Marco Baroni attende gli ultimi aggiornamenti sulle condizioni del centravanti Giovanni Simeone, che resta l’osservato speciale delle ultime ore. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

A Torino, la squadra si prepara alla sfida contro la Roma, con alcuni dubbi di formazione.

Le ultime da Milanello: in vista della partita contro Como, si fanno avanti alcuni dubbi di formazione.

