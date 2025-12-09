Donna disabile chiusa in una cuccia per cani dalla madre adottiva | Devo fare pipì ho paura Il vicino sente le urla e la salva

Una donna disabile è stata trovata rinchiusa in una cuccia per cani dalla madre adottiva, visibilmente sotto shock e con solo una maglietta e pantaloni della tuta. La situazione ha attirato l'attenzione di un vicino, che ha sentito le sue urla e intervenuto per salvarla. La scoperta ha suscitato sdegno e indignazione pubblica.

Era stata rinchiusa in una cuccia per cani, con addosso solo una maglietta e i pantaloni della tuta, con una temperatura di 13 gradi. È l'agghiacciante vicenda che ha avuto luogo nella. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Donna disabile chiusa in una cuccia per cani dalla madre adottiva: «Devo fare pipì, ho paura». Il vicino sente le urla e la salva

