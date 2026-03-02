Modifiche temporanee alla viabilità in Strada Saffi

Dal 4 al 8 marzo 2026, nel tratto di Strada Saffi tra Via Emilio Casa e Viale Mentana sarà istituito un senso unico di marcia in direzione sud-nord, da Via Emilio Casa verso Viale Mentana. La modifica temporanea riguarda la viabilità e sarà in vigore per cinque giorni. Durante questo periodo, la circolazione subirà variazioni rispetto alla normale configurazione.

Dal 4 al 8 marzo 2026, nel tratto di Strada Saffi compreso tra Via Emilio Casa e Viale Mentana sarà istituito il senso unico di marcia con direzione sud–nord (da Via Emilio Casa verso Viale Mentana).Il provvedimento si rende necessario per consentire a IRETI S.p.A. di eseguire un intervento sulle.