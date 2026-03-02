Il Club Italia ha battuto Modena con un risultato di 3-0 in trasferta, mantenendo così la possibilità di salvarsi. La partita si è svolta senza variazioni nel punteggio fino alla fine, con le azzurre che hanno conquistato tre set consecutivi. La vittoria rappresenta un risultato importante per il team in vista delle prossime partite.

Il club Italia ha concluso con successo un delicato incontro in trasferta contro una delle squadre più affrontate nella zona salvezza, dimostrando maturità e lucidità nei momenti cruciali. L'abilità delle atlete nel gestire le fasi decisive del match ha portato a un risultato positivo, fondamentale per il proseguimento della stagione e per le ambizioni di salvezza. Il primo parziale si è svolto con estrema intensità, con equilibrio che ha regnato fino al punteggio di 17 pari, grazie a una distribuzione equilibrata dei punti. La svolta ha avuto luogo quando le ragazze allenate da Juan Cichello hanno incrementato il livello di intensità in fase di break, portando il punteggio a favore.

© Mondosport24.com - Modena-Club Italia 0-3, le azzurre restano in corsa per la salvezza

