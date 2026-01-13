Lucca al Benfica | ecco le cifre del trasferimento | ma 3 club italiani restano in corsa

Lorenzo Lucca si avvicina al Benfica in un trasferimento che coinvolge anche il Napoli, che riceverà un'importante somma. Al momento, le trattative sono in fase avanzata, mentre altri tre club italiani continuano a seguire la situazione. Questa operazione rappresenta un passo rilevante nel mercato dei trasferimenti e potrebbe avere ripercussioni sul panorama calcistico italiano e internazionale.

Lorenzo Lucca è sempre più vicino al Benfica, con il club portoghese pronto a chiudere per un trasferimento che vedrà il Napoli incassare una cifra importante. Ma nonostante l'accordo che sta prendendo forma, diversi club italiani continuano a tenere d'occhio la situazione. In particolare, tre di loro sembrano essere in prima linea per cercare di inserirsi nella trattativa. Intanto, i dettagli economici iniziano a emergere, con i portoghesi in pole per il centravanti. Le cifre del trasferimento. Secondo le ultime informazioni riferite dal Corriere dello Sport, l'affare tra il Napoli e il Benfica per Lucca si baserebbe su un prestito oneroso con diritto di riscatto.

Calciomercato Napoli: le cifre della prima offerta Benfica per Lucca. Su di lui anche tre club italiani - Ieri c'è stato un nuovo colloquio tra le parti: i portoghesi offrono 2 milioni per il prestito oneroso co ... msn.com

Sky - Intrigo Lucca-Benfica, problemi sulle cifre. Manna segue due nomi per sostituirlo - Con ogni probabilità, il centravanti classe 2000 non proseguirà a Napoli la stagione. msn.com

Secondo la stampa portoghese , Lucca è un obiettivo concreto del Benfica. Chiare le condizioni minime del Napoli per andare avanti nei discorsi. - facebook.com facebook

Dal Portogallo - Oggi nuovo incontro Benfica-Napoli per #Lucca: lusitani giocano al ribasso x.com

