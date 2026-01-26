Il limite dell’export italiano non è la domanda ma l’organizzazione delle competenze

Il limite dell’export italiano non risiede nella domanda, ma nell’organizzazione delle competenze. Per raggiungere l’obiettivo di 700 miliardi di euro entro il 2027, è necessario un impegno coordinato e strutturato, che coinvolga tutti gli attori del sistema economico. Solo ottimizzando le risorse e migliorando le competenze si potrà rafforzare la presenza dell’Italia sui mercati internazionali e sostenere una crescita stabile e duratura.

L’obiettivo indicato dal ministro degli Esteri Antonio Tajani – portare l’export italiano a 700 miliardi di euro entro il 2027 – è una sfida complessa che, per essere vinta, richiede uno sforzo collettivo al quale – diciamoci la verità – non siamo preparati né abituati. Ancor di più se pensiamo alle nostre PMI, che dovranno vedersela con una concorrenza internazionale sempre più agguerrita e strutturata e con la presenza, in diversi settori, di nuovi competitor. Il Ministero lo lega a un «Piano d’azione per l’export» focalizzato sui mercati extra-UE ad alto potenziale e sulla «sinergia operativa» del Sistema-Italia. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

