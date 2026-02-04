Potere al Popolo scende in piazza | Basta cortei razzisti in città

Potere al Popolo ha organizzato una manifestazione contro i cortei razzisti che si sono svolti nelle ultime settimane nel quartiere Porta Fiorentina-Stazione. Gli attivisti hanno invitato gli abitanti, gli antifascisti e chiunque voglia opporsi a queste manifestazioni a unirsi in piazza. La protesta nasce dopo le passeggiate civiche organizzate in stile ICE statunitense, che molti cittadini considerano una forma di razzismo mascherato da azioni contro lo spaccio. La piazza si prepara a un corteo per chiedere che queste iniziative cessino e che la città

"Chiamiamo alla mobilitazione gli abitanti del quartiere Porta Fiorentina-Stazione, gli antifascisti, le antifasciste e tutti coloro che non sono più disposti ad accettare cortei razzisti - in stile ICE statunitense - nella nostra città, mascherati da 'passeggiate civiche contro spaccio e.

