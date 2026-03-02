Mitigazione del rischio idraulico lungo l' Aspio | tutti i lavori fatti e da completare a Fosso Rigo

Gli interventi di mitigazione del rischio idraulico lungo il bacino dell’Aspio, nelle aree di Castelfidardo e Osimo, sono in corso e si avviano alla conclusione. La Regione Marche e il Consorzio di Bonifica Marche stanno portando avanti lavori che interessano il Fosso Rigo, con alcune opere già completate e altre ancora in fase di realizzazione.

Il punto è stato fatto questa mattina ad Ancona, nella sede del Consorzio ad appena due mesi dall'ultimo incontro, con un confronto tra l'assessore regionale alla Difesa del suolo e della costa Tiziano Consoli, la presidente Cbm Francesca Gironi, i sindaci di Castelfidardo Roberto Ascani e di Osimo Michela Glorio e i tecnici Stefano Stefoni direttore del dipartimento regionale di Protezione civile e Sicurezza del territorio ed Elena Guerrini direttore tecnico di Bonifica Marche Engineering. Ha partecipato anche il nuovo direttore generale del Consorzio di Bonifica Marche Maria De Filpo.