Deruta conclusi i lavori per la mitigazione del rischio idrogeologico

A Deruta sono stati completati i lavori di mitigazione del rischio idrogeologico nel centro abitato, con un investimento di 920 mila euro finanziato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Gli interventi mirano a migliorare la sicurezza dell’area, riducendo i rischi legati a eventi atmosferici estremi. La fine dei lavori rappresenta un passo importante per la tutela del territorio e delle comunità locali.

A Deruta sono conclusi i lavori per la mitigazione del rischio idrogeologico nell'area del capoluogo, con interventi che hanno visto un investimento complessivo di 920 mila euro finanziati dal piano nazionale di ripresa e resilienza. I cantieri hanno interessato i versanti di via della. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it © Perugiatoday.it - Deruta, conclusi i lavori per la mitigazione del rischio idrogeologico Leggi anche: Mitigazione del rischio idrogeologico, lavori iniziati per Vasca Coscia Leggi anche: Mitigazione del rischio idrogeologico, lavori iniziati per il Vallone Traino Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Deruta, conclusi i lavori per la messa in sicurezza del centro storico; Consolidamento di Deruta, concluso lavori da quasi 1 milione di euro; Deruta mette in sicurezza i versanti grazie ai fondi Pnrr. Chiusi a Deruta lavori anti-dissesto per 920 mila euro - Terminati in questi giorni le opere di mitigazione del rischio idrogeologico finanziati dal PNRR: realizzati muri di contenimento, geogriglie e una oppurtuna regimentazione delle acque e degli scarich ... iltamtam.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.