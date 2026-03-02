Ieri è deceduto Rino Marchesi, ex allenatore di calcio di 88 anni. Ha guidato squadre come la Juventus, l’Inter, l’Avellino e il Napoli, dove ha lasciato un segno importante. La sua carriera nel calcio professionistico si è svolta attraverso diverse società, contribuendo con la sua esperienza e competenza. Marchesi era noto anche per aver incontrato e parlato con figure come Maradona durante la sua attività.

"Diego aveva un cuore grande e l'ho capito fin da subito. Abbiamo continuato a sentirci anche gli anni dopo" È morto ieri Rino Marchesi. Aveva 88 anni. Allenatore della Juventus e dell’Inter, ma soprattutto allenatore del Napoli (oltre che dell’Avellino). Arrivò a Napoli dopo due ottime stagioni all’Avellino. Era il 1980. L’allenatore nato a San Giuliano Milanese è stato il primo tecnico a confrontarsi con il Diez al suo arrivo in Italia: tutti ricordano Bianchi e Bigon, artefici dei due Scudetti azzurri, ma ad accogliere Pelusa nel nostro paese fu l’uomo che due anni prima aveva rischiato di vincere il tricolore con Krol, Musella e Pellegrini. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - “Mister, io sono a sua disposizione”: così Maradona si presentò a Marchesi

Calcio, Morto Rino Marchesi: allenò per primo Maradona

Morto Rino Marchesi: allenò per primo Maradona a Napoli e anche PlatiniLutto per il mondo del calcio: è morto a 88 anni (ne avrebbe compiuti 89 a giugno) Rino Marchesi, ex calciatore e allenatore, nato a San Giuliano...

