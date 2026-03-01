È morto Rino Marchesi, ex allenatore noto per aver guidato Maradona al Napoli e anche Platini. Durante la carriera da calciatore, ha vinto con la Fiorentina una coppa delle Coppe, due coppe Italia e una Mitropa. La sua figura rimane legata anche agli anni in cui ha allenato diverse squadre italiane, contribuendo al calcio con la sua esperienza e il suo stile.

Lutto per il mondo del calcio: è morto a 88 anni (ne avrebbe compiuti 89 a giugno) Rino Marchesi, ex calciatore e allenatore, nato a San Giuliano Milanese, ma ormai fiorentino acquisito. Difensore e centrocampista, esordì nella Fiorentina il 25 settembre 1960 e resterà a Firenze fino al 1966, conquistando due Coppe Italia, una Mitropa-Cup e la Coppa delle Coppe 1960-61, quella della doppia finale contro i Rangers. Da tecnico Marchesi si è seduto anche su panchine importanti come quelle di Napoli (fu il primo in Italia ad allenare Diego Armando Maradona), Inter e Juventus, quando lavorò anche con Platini. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Morto Rino Marchesi: allenò per primo Maradona a Napoli e anche Platini

Leggi anche: È morto Rino Marchesi, aveva 88 anni: da allenatore guidò il primo Napoli di Maradona ma anche Inter e Juve

Leggi anche: Maradona Jr: “Se il Napoli chiama alleno anche gratis”

Contenuti e approfondimenti su Morto Rino Marchesi.

È morto Rino Marchesi, aveva 88 anni: da allenatore guidò il primo Napoli di Maradona ma anche Inter e JuveÈ morto Rino Marchesi, aveva 88 anni. L'ex allenatore anche di Inter e Juventus, nel corso della sua carriera in panchina aveva anche guidato il primo ... fanpage.it

Fiorentina in lutto, è morto Rino Marchesi. In viola vinse la Coppa delle Coppe del 1961Nel suo palmarès anche due edizioni della Coppa Italia. Aveva 88 anni. E’ stato il primo allenatore di Maradona nel campionato italiano ... msn.com