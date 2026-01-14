Bufera nel governo Crosetto rompe il silenzio su strade sicure | Polemiche inutili servono fatti

In un contesto politico segnato da tensioni e polemiche, il ministro Crosetto interviene sulla questione delle strade sicure, sottolineando l’importanza di basarsi sui fatti piuttosto che sul rumore mediatico. La discussione pubblica ha spesso superato i contenuti concreti, creando confusione tra opinioni e realtà delle scelte già adottate. È fondamentale mantenere un approccio realistico e costruttivo per affrontare le sfide di sicurezza stradale.

C'è un momento, nella politica, in cui il rumore supera i fatti e rischia di deformarli. È quello che sta accadendo attorno all'operazione Strade Sicure, dove lo scontro interno alla maggioranza ha finito per sovrapporre la propaganda alla realtà delle decisioni già prese. Dopo giorni di tensioni e attacchi frontali, Guido Crosetto ha deciso di intervenire direttamente, mettendo in fila numeri, atti e responsabilità. La miccia accesa dalla Lega. Da mesi il ministro della Difesa ha aperto una riflessione sulla razionalizzazione dell'impiego dei militari nelle città, ipotizzando in prospettiva un ritorno graduale di Esercito, Marina e Aeronautica a compiti più propriamente legati alla Difesa, con un rafforzamento del ruolo delle forze con pieni poteri di polizia.

