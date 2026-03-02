Missili su Dubai apprensione per i napoletani sul posto Manfredi | Pronti a farli rientrare

Missili sono stati lanciati su Dubai, creando preoccupazione tra i napoletani presenti in città. Le autorità locali sono in comunicazione continua con l’Unità di crisi della Farnesina per seguire la situazione. Il sindaco ha dichiarato che sono pronti a far rientrare i cittadini italiani coinvolti. La chiusura dello spazio aereo negli Emirati Arabi Uniti ha complicato le operazioni di evacuazione.

Sono in costante contatto con l’Unità di crisi della Farnesina le istituzioni locali per monitorare la situazione dei napoletani presenti a Dubai, dopo l’attacco che ha portato alla chiusura dello spazio aereo negli Emirati Arabi Uniti.“Stiamo facendo una registrazione puntuale delle persone e. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Uno degli italiani residenti a Dubai parla dei missili sulla città, sentiti boati, nessuno se l'aspettavaL’escalation della guerra scatenata da Usa e Israele in Medio Oriente ha innescato la reazione dell’ Iran. Nessuno si sarebbe aspettato che Dubai venisse attaccata con dei missili. Nella città vivono ... virgilio.it

Missili e droni sul Golfo, apprensione per i molisani sotto le esplosioni tra Dubai e Abu DhabiGuerra tra Iran, Usa e Israele: spazio aereo chiuso, voli cancellati e notti nei rifugi. Due termolesi bloccate in hotel dopo l’attacco all’aeroporto. Da Abu Dhabi il racconto: Tre boati, poi il pani ... primonumero.it

D'Ambrosio, paura a Dubai per l'ex Inter: "Missili e boati, vogliamo tornare a casa" - facebook.com facebook

ATTACCO ALL'IRAN | Il punto delle 17: Ucciso anche Ahmadinejad, missili contro la portaerei Usa #ANSA x.com