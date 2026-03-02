Napoletani a Dubai il sindaco Manfredi chiede alla prefettura se ci sono concittadini in difficoltà

Il sindaco di Napoli ha chiesto alla prefettura se ci sono cittadini napoletani in difficoltà a Dubai, dove sono stati segnalati missili. Attualmente si sta verificando la presenza di eventuali connazionali rimasti bloccati negli Emirati Arabi. La comunicazione mira a raccogliere informazioni sui napoletani coinvolti nella crisi. La situazione rimane sotto osservazione mentre si attende eventuali sviluppi.

Il racconto di una ragazza napoletana bloccata a Dubai: All’improvviso abbiamo sentito dei boatiDopo l'attacco all'Iran da parte di Stati Uniti e Israele, boati e incendi causati dai missili anche a Dubai, dove molti italiani sono rimasti bloccati ... fanpage.it

