La guerra si espande al Libano | Hezbollah lancia missili Israele attacca almeno 31 morti

La guerra si diffonde in Libano: Hezbollah lancia missili contro obiettivi israeliani, che rispondono con attacchi aerei e terrestri. Almeno 31 persone sono state uccise nel paese, mentre le operazioni militari continuano a coinvolgere diverse zone. La tensione aumenta con i raid e i lanci di missili, senza che siano stati ancora annunciati interventi diplomatici o cessate il fuoco.

Sono almeno 31 i morti confermati in Libano dopo che la guerra in Iran ha avuto la sua espansione anche al Paese dei Cedri: Hezbollah, principale alleato di Teheran in Libano, ha rotto gli indugi lanciando alcuni missili verso il Nord di Israele per la prima volta da novembre 2024, quando fu firmato il cessate il fuoco dopo la guerra combattuta da Tel Aviv contro la milizia sciita, e lo Stato Ebraico ha risposto colpendo con raid aerei e missilistici i nemici. Hezbollah rompe gli indugi, Israele risponde. Israele ha espanso le operazioni e annunciato una campagna che durerà, secondo il comando delle forze armate, "diversi giorni", mandando alla popolazione di 50 villaggi libanesi nel Sud del Paese un ordine di evacuazione che lascia presagire ulteriori escalation.

La guerra si allarga: nuovi raid sull'Iran, esplosioni a Dubai e Doha, colpita base a Cipro. Trump: 'Operazioni per almeno 4 settimane'. Larijani: 'Non trattiamo'. Israele attacca Hezbollah, 31 morti a BeirutUna colonna di fumo è stata osservata levarsi dall'ambasciata statunitense a Kuwait City.

Missili e droni da Hezbollah: Israele attacca il LibanoAlmeno 10 persone sono state uccise negli attacchi israeliani alla periferia sud di Beirut.

La guerra si espande: Hezbollah attacca Israele, la risposta delle IDF provoca più di 30 morti. Da Teheran: Non negozieremo con gli UsaESTERI: Ultim'ora ticinonotizie.it ROMA (ITALPRESS) – Il movimento sciita libanese Hezbollah, proxy dell’Iran, ha lanciato missili e droni nel nord di Israele, segnando il suo ingresso nella guerra tr ... ticinonotizie.it

La guerra si allarga, raid israeliani in Libano: decine di morti. Missili su Gerusalemme, ancora attacchi a Doha e Dubai, Larijani: «Non trattiamo con gli Usa»Nella Repubblica Islamica nessun segnale di rivolta contro il regime. La Brigata Sassari nel cuore del conflitto, Trump: «Andremo avanti per 4-5 settimane» ... unionesarda.it

Terzo giorno di fuoco in Medio Oriente. Israele attacca il Libano. Fumo sull’ambasciata Usa a Kuwait City. Segui tutti gli aggiornamenti a questo link x.com

