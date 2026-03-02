Misinto incidente sulla tangenzialina due feriti

A Misinto questa sera si è verificato un incidente sulla via Zocco del Prete. Due auto si sono scontrate in un impatto semi-frontale, coinvolgendo due giovani feriti. L'incidente è avvenuto poco prima delle 20 e ha causato l'intervento dei soccorsi sul luogo. La strada è stata temporaneamente chiusa per consentire le operazioni di assistenza e rilievo.

